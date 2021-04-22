美女插畫家「JANiE泥泥學姐」除了有專業繪畫技術，還有傲人F罩杯火辣身材，熱愛在IG分享辣照的她，擁有159萬死忠粉絲追蹤，每每曬出辣照都能掀起熱烈討論，日前她分享和朋友去玩桌遊的照片，直接將傲人雙峰擺在桌上，讓網友激動直呼，「意圖使人無法專心玩遊戲！」

泥泥學姐身為插畫家，時常在社群平台分享自己的插畫作品，由於身材實在太逆天，也常會放送辣照，讓粉絲們一飽眼福，日前她在IG發文，和朋友們一起玩桌遊，還特別穿上陳零九品牌的外套，「就算穿了零九大神的衣服來打桌遊，還是不忘錯誤引導的部分。」

然而網友看到照片竟全都歪樓，照片中能看到泥泥學姐的外套裡面，穿深白色低胸緊身上衣，擋不住渾圓的F級上圍還正好可以放在桌面上，露出超長事業線，讓網友們陷入瘋狂，「完美的視線誘導」、「但我羨慕能跟妳同桌的那些宅宅」、「又想當桌子了」。

事實上，泥泥學姐雖然上圍波濤洶湧，但身材卻十分嬌小，身高只有153公分，一開始是因為一張搭乘捷運打盹，露出深溝的辣照爆紅，加上原本就充滿才華，讓她粉絲人數爆增，還出了寫真書《泥是唯一：泥泥JANiE寫真書》，如今已經成百萬網紅。

(中時新聞網)