南博特調員計畫啟動。(曹婷婷攝)

由成大歷史系與台南二中協力策畫的微型特展「台南選物開箱」。(曹婷婷攝)

由成大歷史系與台南二中協力策畫的微型特展「台南選物開箱」。(曹婷婷攝)

館藏近5000件文物的台南市鄭成功文物館，預計明年底升格轉型為台南市立專業博物館，重新開館後將展出100件文物，訴說台南故事；文化局規畫「南博特調員」計畫，由成功大學歷史系、台南二中攜手將鄭成功館內文物包裝成為「台南選物開箱」，把歷史文物變生動活潑，讓人輕鬆貼近台南史。

文化局長葉澤山說，鄭成功文物館轉型除了強化硬體，軟體也是關鍵，南博特調員完成了一個個微型博物館，把鄭成功典藏珍貴文物變成小型博物館，並介紹它們的特色；而每個學生也像是說書人，每一箱都是他們的道具，從文物說出精彩故事，透過師生考據正史、傳說，讓這些史料呈現比上歷史課還來得有趣。

計畫主持人成大歷史學系副教授謝仕淵率團隊和南二中共9位成大歷史系師培生、17位南二中學生參與，以文化局重要典藏包括羅秀惠蟒袍、明代首飾、林朝英書法木刻、兒玉源太郎頭像、鄭成功畫像、傳寧靖王玉笏等文物為主角，大學生與高中生協力策畫微型特展「台南選物開箱」。

謝仕淵指出，此次館校合作不僅建立大學師培生與高中生接軌管道，也透過以學生生活情境、場域為主軸的課程主題，藉由策展實作，發展學生多元學習、自主探究的能力，實踐108課綱宗旨。

謝仕淵說，該計畫多方利用各自專長、設計說台南的歷史故事，謝仕淵說，他一直想做一件事，只是作為一個廳台灣歷史故事的人變成有能力書寫的人，希望更多人用書寫者的身分共同參與。

他舉例，有一組學生以鄭成功的畫像延伸，那張畫型塑我們對鄭成功的認識，還被文化局製成洋芋片、啤酒，把歷史記憶透過文創包裝手法，讓鄭成功變成大家生活一部分，「以前可能沒幾個人認識鄭成功長怎麼樣，因為洋芋片都知道了。」

值得一提的是，該展示箱具備輕便、靈活、簡易的展示特性，未來將應用於博物館巡迴展示，打破博物館空間限制，讓展覽走出博物館，貼近普羅大眾。希望博物館更親民 走進大眾生活。

南二中校長林晏旭表示，感謝文化局與成大歷史系謝仕淵副教授領導的師生團隊，將相關資源挹注臺南二中，讓二中在新課綱課程上的路上可以結合大學、社區、博物館，讓學生透過小組探究與實作，產出跨域的策展作品。

南博特調員計畫在參與學員通過系統性的培訓後，將協助台南博物館進行相關展示教育計畫，目前以專案邀請方式與學校試訓，未來將不定期招募學員，並擴大邀請志工及文史愛好者參加，對參與博物館運作有興趣的民眾可關注文化局官網及「南博ONE」FB粉絲專頁，一起共筆書寫台南史。

(中時 )