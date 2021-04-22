台中市大甲區西岐國小鄰近海邊，教室門窗長年受海鹽侵蝕嚴重，多有變形及脫落情況，立法院副院長蔡其昌22日會勘，爭取總經費790萬元進行學校門窗汰換更新，改善學校的教學品質。

蔡其昌今日邀教育部國民及學前教育署副組長蕭奕志、台中市議員施志昌、台中市政府教育局國小教育科科長尤敦正及西岐國小校長柳世麟與家長會長邵治涼等人進行會勘。

蔡其昌表示，西岐國小多年來因為位處海邊受到東北季風影響，教室門窗多有脫落或是變形問題，對學校師生的教育環境存在安全疑慮，這次爭取790萬元經費全面更換門窗，改善西岐國小的教學品質。立法院也已通過偏遠地區學校教育發展相關條例，希望台灣各界一起關心偏鄉的教育權益。

西岐國小教室門窗長年受海鹽侵蝕嚴重，多有變形及脫落情況，立法院副院長蔡其昌22日會勘。（陳淑娥攝）

西岐國小教室門窗長年受海鹽侵蝕嚴重，多有變形及脫落情況，立法院副院長蔡其昌22日會勘。（陳淑娥攝）

施志昌指出，西岐國小師生長年受到門窗掉落及風切聲困擾，對教學品質以及校園安全都造成困擾，這次經費要將全校的門窗都進行更換，讓孩子們在更好環境下唸書。

校長柳世麟提到，過去學校門窗為塑鋼門材質久易變形，時有開啟困難、風切聲大甚至滲水問題，感謝蔡其昌副院長、施志昌議員為地方發聲，讓學生以及老師們教學環境獲得改善。

教育部尤敦正科長說明，西岐國小門窗改善工程總經費790萬元，教育部補助80％、市政府自籌20％，將會更新大小鋁窗216組以及鋁門窗組128組，預計今年8月底完工。

(中時 )