中鴻全面調漲5月份盤價 平均漲幅8.8％ 15:212021/04/22 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻22日開出5月份盤價，全面調漲熱軋、冷軋及熱鍍鋅產品價格，內銷每公噸大漲2,300～3,000元，平均漲幅8.8％，略高於中鋼，外銷依不同規格產品和地區每公噸也大漲90～170元，為11連漲。 《半導體》聯電漲價效應 外資小升目標價至59.7元 元大金基本面利多全面出擊 花旗上調目標價至29.4元 (工商 ) #中鴻 #中鋼 #調漲 #盤價 #平均漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全面開高 5月台指期漲123點 09:102021/04/22 財經 美股走強 台股早盤站上新高17,4010點 09:192021/04/22 財經 《晨間解盤》10日線為短撐(日盛投顧提供) 09:262021/04/22 財經 依法標售配餘地穩定財政 中市地政局：全國作法一致 13:462021/04/22 生活 《晨間解盤》強者恆強 落後補漲(倫元投顧提供) 08:532021/04/22 財經 《盤後解析》6448億元 台股高檔爆量疑慮再起 14:332021/04/22 財經 2月來非金電指數漲三成 長榮、中鋼市值爆增 台股市值大洗牌 12:052021/04/22 財經 《商情》出貨量增 BDI指數創近10年新高 09:442021/04/22 財經 中經院：台今年經濟成長率 10年最佳 04:102021/04/22 財經要聞 航海王打敗股王 長榮海市值4千億超車大立光 股價飆新高 09:302021/04/22 財經 法人撤退 小資族變心 台積一口氣跌破月線及600元 04:102021/04/22 財經要聞 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 - 財經 台股將爆逾六千億元天量 黑十字日K線 - 財經 台股豬羊變色 指數創新高後翻黑收盤下跌105點 爆6448億新天量 - 財經 打炒房！政院明拍板低價屋免稅個人限三戶 法人排除適用 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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