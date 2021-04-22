中鴻22日開出5月份盤價，全面調漲熱軋、冷軋及熱鍍鋅產品價格，內銷每公噸大漲2,300～3,000元，平均漲幅8.8％，略高於中鋼，外銷依不同規格產品和地區每公噸也大漲90～170元，為11連漲。

(工商 )