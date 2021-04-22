響應4月22日是世界地球日，美廉社啟動「友善環境計畫」，全台門市今天下午13時至14時關燈1小時；即日起民眾自備袋子購買散蛋，單筆金額可現抵2元。

此外，美廉社在2021年4月突破800店，身為巷口好鄰居，展開「左鄰右舍清掃計畫」，以每家門市為中心，除了平日門店例行性的環境打掃外，向左右延伸多一戶的清潔，展延原先打掃範圍，替居民做更多。總公司也發起環境關懷，服務於物流中心的員工，選定世界地球日展開淨灘活動，門市與總部一同動員，對環境永續付出心力。

(中時 )