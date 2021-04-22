今年推出66節蜈蚣座親子嘉年華主題單元，5／4上午9點線上開放蜈蚣座妝人小朋友及扛抬人員報名。詳情可上《金城鎮公所官網》或洽詢觀光課：082-325057。（李金生攝）

金門規模最大的民俗慶典，也是當地觀光年度大戲「農曆412迎城隍」系列活動即將登場，今年推出66節蜈蚣座親子嘉年華主題單元，5／4上午9點線上開放蜈蚣座妝人小朋友及扛抬人員報名。詳情可上《金城鎮公所官網》或洽詢觀光課：082-325057。

主辦單位金城鎮公所指出，人力蜈蚣座是金門地區傳統藝陣之一，也是當地特色陣頭文化。民間陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義，而孩童參與蜈蚣座妝人，未來能聰明健康好育養，在神明的庇佑加持下，長大後學業、事業都能平安順利。

今年是浯島城隍遷治341年慶典，金城鎮公所特別規畫在農曆4月12前一天舉辦「蜈蚣座親子嘉年華」，為次日年度遶境慶典活動揭開熱鬧序幕。正取名額共132人，備取20人，報名資格為就讀幼稚園以上，身高120公分以下，體重25公斤以內的小朋友，同時須有一名男性成年親友報名參加扛抬人員。妝人小朋友的服裝、化妝，均由鎮公所協請專人協助打理，家長也可自備妝髮服裝。

觀光課說明，考量蜈蚣座遊行的整體安全及扛抬人員的體力負荷，主辦單位除了限制妝人小朋友體重上限外，遊行路線也將避開城區的狹小巷弄，並且定點停留休息。

5月22日下午3時30分準時出發，參加者須於中午1時至縣立體育館完成報到，逾時以棄權論。成報到者贈送妝人小朋友文創商品及商品禮券，扛抬人員則發放紀念衫乙件及商品禮券。

(中時 )