日本境內疫情延燒，東京都新增確診病例從3月21日以來快速增加，今天新增861例，繼昨天843例連兩天逾800例，也續創3月21日以來新高，可能很快就會重回單日逾千例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增861例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，連續多日創3月21日解除「緊急事態宣言」以來新高紀錄，也是連續兩天單日逾800例。

東京都今天新增確診病列數較15日增加132例，已連續22天超過上週同日（例如本週四超過上週四）；至今累計病例數13萬2903例，重症患者人數跟昨天同為48 人。

朝日新聞報導，東京都昨天新增843例，較14日的591例增加43%，雖然東京都政府已決定籲請中央政府發布「緊急事態宣言」，但就目前疫情來看，東京都可能很快就將重回單日逾千例的情況。

東京都政府面對轄內變種病毒株急增等因素，造成疫情惡化，已在昨天晚間籲請中央政府盡速發布「緊急事態宣言」。

根據東京都新型冠狀病毒防疫對策網站統計，東京都從疫情爆發以來，單日新增最高紀錄出現在今年1月7 日的2520例，這一天也是日本政府二度對東京都等地發布「緊急事態宣言」；且東京整個一月絕大部分都呈現單日新增逾千例的情況。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1100422

(中央社)