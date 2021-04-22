坐牢真的會讓人悔過嗎？多年前，新北市一名鄭姓男子因房租、寵物糾紛與室友不睦而挾怨報復，將其飼養的虎斑貓放入微波爐中活生生虐死，遭判4月有期徒刑定讞。只是誰也沒想到，出獄多年的他又再度觸法，而且下手對象直接變成人了！去（2020）年9月，他潛入台灣大學附設醫院的家屬休息室內，偷摸一位正在打盹的醫學院男學生大腿內側，因而挨告性騷擾，台北地檢署針對本案偵查終結，正式將其起訴。

據檢方調查指出，居無定所的鄭男過去經常前往台大醫院內家屬休息室休息，去年9月，他看到正在休息的男大生而心生歹念，突然就朝對方大腿內側給摸下去，嚇得男大生瞬間驚醒，可是卻來不及逮人，鄭男已逃之夭夭，遂趕緊向醫院警衛通報並報警。警方獲報後，隨即傳喚鄭男到案說明，他當下便坦承有伸出鹹豬手，感到懊悔愧疚，加上事證明確，檢方因此依性騷擾罪將其起訴。

不僅如此，警方調查時還發現鄭男屢屢闖禍，像是2012年間，鄭男犯下國內首例以微波爐虐貓致死的慘案，行徑震驚社會，當時他趁室友外出，將其飼養的虎斑貓硬生生塞進微波爐，並開啟火力15分鐘，讓貓當場死亡，之後鄭男甚至拿出棉被將貓屍體裹住，丟回室友床上，並砸毀房內各項物品，行為可說非常無情兇殘。

案發後其時任室友更出面向媒體指控，鄭男是因為竊盜案即將入獄服刑3個月，才在報到執行當晚以變態手段虐貓，想藉此取得精神異常證明，而且他還曾跟心理醫師說「精神病院比坐牢好多了」，果然事發後隨即就被新北市消防局強制送往北市聯合醫院松德院區強制住院治療。警方則是在製作筆錄後，依違反《動物保護法》將鄭男函送板檢偵辦。

又根據《三立新聞網》報導內容，面對鄭男種種誇張行為，前室友再也看不下去，喊話法院希望鄭男不再只有坐牢，還要併科罰金，如此才能學到慘痛教訓。

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(中時新聞網)