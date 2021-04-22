瑞士信貸周四表示，在受到對沖基金Archegos數億美元衝擊之後，該行將開始配售籌資；另外瑞士金融監管單位也在周四宣布，對瑞信提起執法調查。

該瑞士第二大銀行第一季報出稍微少於預期的7.57億瑞士法郎(約8億2597萬美元)的稅前虧損；Archegos案子衝垮瑞信一個豐碩交易的季度。

瑞信指出，如果扣除該案子造成的44億瑞士法郎虧損，該銀行稅前利益將為36億瑞士法郎，將是近十年來最佳的季度營運表現。

第一季歸屬股東的淨虧損為2.52億瑞士法郎(約2.74億美元)，表現優於預測的8.15億瑞士法郎虧損。

同時第一季淨營收為75.74億瑞士法郎，年增31%，季增45%；每股虧損0.10瑞士法郎。

在宣布財報的同時，瑞信表示，將發行可轉換為2.03億股的強制性可轉換票據(MCN)，將為瑞信帶來超過18億瑞士法郎的收益，並將核心資本水準從12.2%提升到13%。

執行長Thomas Gottstein表示，成功的MCN配售將強化公司資產負債表，支援核心業務的發展動能。

瑞信另表示，第二季預計有約6億瑞士法郎來自Archegos的殘餘影響，該行指出，已經退出約97%相關頭寸。

另外瑞士金融監管機關周四指出，已針對瑞信的Greensill和Archegos案件提出兩起執法調查，將指定第三方單位調查該行風險管理可能的缺失。

(時報資訊)