韓股於22日也出現反彈，不過因當地疫情增溫，新確診者又創三個半月來最高，故KOSPI漲勢也受到新冠病毒壓抑而漲不上去。KOSPI指數收3,177.52點，上漲5.86點，漲幅0.18%。同時，韓元升值，韓國公債殖利率卻下降。

三星電子跌0.24％，SK海力士漲0.38％，電池製造商LG化學漲0.81％。

拜高檔豪車與休旅車需求遽增之賜，韓國現代汽車(Hyundai Motor)第一季淨利與2020年同期相比，年增率為1.87倍，符合外界預期外，也創下四年來最高紀錄。早盤近乎平盤的現代股價，午盤時一度飆漲2.4%，不過收盤時收斂至僅漲0.22%左右。

新冠疫情方面，市場擔憂亞洲地區，像是印度，日本與韓國等國家以及拉美地區，病毒加大擴散將成為全球景氣復甦絆腳石。

根據韓國最新官方資料，當地有新增735例染疫者，創元月7日以來最高紀錄，顯示疫情又有升高跡象。

外資賣超1465億韓元，約1.31億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,117.3韓元，韓元升值0.12％。

韓國3年期公債殖利率，下降0.7個基準點至1.103％。韓國10年期公債殖利率，下降1.6個基準點至1.989％。

(時報資訊)