美股止步2連跌，周三四大指數齊走強，周四台股開盤直衝17300，漲100.62點報17302.73點，隨後大漲226.04點，飆上17428.15點，站上17400關、再創盤中新高點，電金傳齊衝，鋼鐵、航運族群功不可沒，集中市場1小時成交2258億元也刷新天量紀錄，比先前一整天量能還多，但群魔亂舞後伴隨震盪壓力，航運股大退潮，類股虎頭蛇尾，12時過後大盤翻黑，電子權值略穩盤，指數最低達17066.17，高低差361.98點，終場收跌105.14點或0.61%，報17096.97點，失守5日線、守住萬七，成交金額6448.89億元，催出歷史新巨量。今日外資(不含外資自營商)買超29.1421億元，投信買超1.0248億元，自營商賣超59.1545億元，三大法人賣超28.98億元。

晶圓雙雄ADR周三止跌回升雙漲逾2%，台積電(2330)卻開高走疲，盤中最高598元、拚返600元關，但11時過後漲幅消風，尾盤難挽多軍，收跌1元或0.17%，報591元，市值15.32兆元；傳出漲價的聯電(2303)獲外資小升目標價至59.7元，收紅漲2.62%至54.8元。聯發科(2454)盤中再度站回千金，來到1010元，尾盤空殺收黑0.4%至984元。大立光(3008)、鴻海(2317)一紅一黑，分別漲0.16%、跌2.08%。其他權值股，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)也難逃頹勢，下跌3.78%、2.18%，彩晶(6116)則從漲幅十年高價，收斂至漲逾6%。金融雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)收小跌，而航海王一度打敗股王，終場長榮3843億元市值仍落後大立光的4091億元，其餘，台塑化(6505)、台化(1326)、兆豐金(2886)、統一(1216)、台灣大(3045)、和泰車(2207)、元大金(2885)、中租-KY(5871)等仍力挺紅盤。

航運類指一度高漲至179.08點，再刷短波高點，午後翻黑大退潮，收跌2.22%，上市跌幅第二多，四維航(5608)從漲停到跌停最傻眼，護國艦隊潰堤，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)均跌逾4%；所幸周三BDI指數創近10年新高題材，新興(2605)、裕民(2606)、中櫃(2613)、台航(2617)仍漲逾2.5-5%。航空雙雄受惠運價瘋飆，華航(2610)、長榮航(2618)也守住紅盤。類股跌幅最劇為橡膠、跌2.64%，觀光、電子零件、化工、其它電子、生醫、光電也皆下滑超過1.9%；電子、半導體分跌0.8%、0.35%。紡織、電纜雙雙收漲逾2%，名列漲幅冠亞軍；油電燃氣、鋼鐵、食品、百貨、金融亦紅盤作收。其中紡織部分，掀落後補漲行情的南紡(1440)直攻鎖漲停、衝上逾10年高價，大將(1453)、大東(1441)也雙雙登漲停，儒鴻(1476)Q2動能估不減反增，大摩升目標價至688元天價，也高漲逾6.5%、改寫555元歷史天價，激勵紡織股不褪色。鋼鐵股也相對穩盤，中鋼(2002)雖收盤收斂漲幅至1.04%，但第一銅(2009)漲停，千興(2025)、佳大(2033)、官田鋼(2017)亦擊退空軍、漲幅亮眼。

環球晶(6488)啟動大籌資估募900億元，股價卻溜滑梯下挫逾6%，迅杰(6243)、亞太電(3682)也擬私募，分別跌停、摔半根跌停；倫飛(2364)減資87.34%彌補累積虧損，同樣跌停收場。世芯-KY(3661)同跌入跌停，微控制器(MCU)廠盛群(6202)則逆勢上攻。而Chia奇亞幣用硬碟挖礦成新寵，硬碟概念股樂歪，銘異(3060)漲停、匯鑽科(8431)也強漲表態。Mini LED點火的聚積(3527)高鎖漲停，然蘋果新品發表而PCB廠受惠個股卻漲多翻黑，如臻鼎-KY(4958)、健鼎(3044)、欣興(3037)、華通(2313)、台光電(2383)、台表科(6278)等均後繼無力。

其他個股，志強-KY(6768)初登場蜜月漲勢兇猛，收漲63.06%至79.9元；資產股題材的農林(2913)、不畏列注意股的億泰(1616)、金益鼎(8390)均漲停；受惠全台興建潮的皇昌(2543)、高殖利率的富林-KY(1341)，以及嘉泥(1103)、華新(1605)、台火(9902)皆觸及漲停。

5日RSI為53.16，10日RSI為63.21。9日K值為81.21，9日D值為86.93。20日乖離率為1.94。外資止2連賣、轉買超，4月以來買超195.01億元，今年以來仍賣超3245.28億元。台股周四爆量測10日線，基本面沒有轉差、但籌碼面及技術面出現訊號。代表傳產類股的非金電指數拉出長十字黑K線，加權指數也是十字日K線。傳產族群出現乖離過大且逢高獲利了結，但電子族群沒有轉強，短線進入震盪整理格局，下方先看10日線及「萬七」關卡，建議投資人對漲多修正的傳產和電子仍要保守因應，短線操作要留意追高風險、逢高減碼。

台股大盤日KD技術指標處於超買區，台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股可望延續高檔震盪格局，4到5月進入財報季，預期個股表現將優於指數表現。可留意5G、半導體、網通等族群；另外中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等續有表現空間。

(時報資訊)