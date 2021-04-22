台泥DAKA在今天世界地球日舉辦單車低碳旅遊行程。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

台泥在DAKA工廠開設部落單車管家課程，盼協助周邊部落單車人才養成，讓部落青年投入低碳旅程嚮導。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

今天4月22日是世界地球日，台泥花蓮和平水泥廠「DAKA」推出「和平低碳單車遊」遊程，並透過捷安特到DAKA開設部落單車管家課程，協助培訓周邊部落單車人才養成，希望有更多熱血的部落青年投入低碳旅程，以單車騎乘的綠色環保旅行方式，加上部落人溫暖熱血的嚮導，發展工廠周邊部落生態觀光低碳旅遊行程。

台泥董事長張安平指出，在2000年代氣候變遷造成的天災是6.2次，在2010年代已經到11.9次，2020年發生的次數更多出很多，這是歷史及大自然在跟人類對話，嚴重的疫情或是地球氣候大幅度的改變惡化，都訴說未來的問題已經不是單一國家或單一地區可以自我解決的。

台泥表示，2020年1月台泥將花蓮和平水泥廠對外開放，成立了台泥DAKA—開放生態循環工廠，截至今年3月底已吸引304萬人次造訪，2021年更致力串連周遭聚落，希望能將人車效益外溢到部落，協助部落發展出特色旅遊。

響應4月22日世界地球日，由雲朗觀光集團與捷安特協力台泥規劃，以在地創生、低碳環保主軸推出「和平低碳單車遊」，規劃半日遊程，走訪水泥廠所在的花蓮和平村，與台泥所屬的和平生態工業港、DAKA園區，探索部落海灘私房景點、品嘗在地特色小吃，還能將單車騎進歐盟認證的生態工業港，在港邊眺望「花蓮藍」。

捷安特也特別到DAKA開設部落單車管家課程，協助培訓DAKA周邊部落單車人才養成，希望未來有更多熱血的部落青年投入低碳旅程，以單車騎乘的綠色環保旅行方式，融入現代服務體驗流程，加上部落人溫暖熱血的嚮導。

此外，台泥DAKA自4月30日起，將連續第二年開放「DAKA音樂村」表演舞台，讓在地原民音樂人可以自由申請演出，最終將選出優秀的歌手或團體，台泥並將邀請獲選的音樂人，參與7月31、8月1日即將在鄰近台泥DAKA的漢本海灘，舉辦的「我救廢！音樂祭」夏日演唱會上高歌，歡迎全國各地的旅人，到DAKA園區以及線上音樂串流平台StreetVoice(搜尋「DAKA音樂村」)，聆聽更多原民好聲音。

(中時 )