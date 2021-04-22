台灣美人最多的地方在哪？一名女網友分享道路標示牌表示，居住在雲林縣這個地方的人可以很驕傲的說「我是大美人」，吸引1.6萬人朝聖，不少網友看完直呼想搬家了，「我也想要裡直氣壯的說我是大美人」。

一名女網友昨在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，只見道路標示牌上寫著，往前為莿桐市區（Central Citong）、往左轉是虎尾（Huwei）和虎尾交流道，可以由此上國道，但特別的是往右轉則會到「大美（Damei）」。

女網友看到立刻歪樓開啟情境劇，當別人問「你是哪裡人？」居住在大美地區的人就可以回答說「我大美人（撥頭髮）。」貼文吸引1.6萬人朝聖狂讚，「我也大美人欸，遇到同鄉」、「我也想住那邊可以理直氣壯說，我大美人」、「看完馬上想搬家，我也要當大美人」、「我羨慕大美人啊！」

網友分享台東有個地方叫「大鳥」，每次他路過看到都很想笑。（圖／翻攝自路上觀察學院）

許多網友看完也分享其他有趣的地名，「你哪裡人？我芝芭人」、「你住台中哪裡？我住北七路」、「你住哪裡？我住佳里（台南）」、「女：請問你住嘉義哪裡？男：番婆」、「台東有個地方叫大鳥，在大武北上往金崙方向，每次路過看到路牌都會想笑」、「台灣地名蠻多特殊的：飯店、石龜、房裡、地利、人和、林北村」。

網友分享嘉義有趣的地名「番婆」，位在新港鄉。（圖／翻攝自路上觀察學院）

(中時新聞網)