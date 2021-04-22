台北論壇基金會董事長、前陸委會主委蘇起提醒，目前美、中、台三方都是鷹派當家，彼此缺乏溝通，令台灣處於全球的危險中心。雖然近期美國國會和白宮陸續制訂不少友台政策，但兩岸如果真的發生戰爭，美國距離台灣太遠，軍力恐鞭長莫及。

蘇起今天中午接受中天「52新聞聚樂部」主持人王淺秋專訪時指出，大家的思維不要被眾多的消息面引導，而是要看事務的基本面，才能透視兩岸現況本質。他舉例，歐美各國近來頻頻提到台灣，讓部分人士洋洋得意、活在自我的想像裡，自以為台灣是全球的關注中心、有著舉足輕重的地位，「會有這種想法而且自嗨，就是因為只光看消息面，導致視野過於膚淺。」

蘇起憂心指出，台灣現在其實是「全球危險的中心」，原因有兩點：一、美中台三方不管是政府或民間，當今都是鷹派勢力抬頭，這是前所未有的局勢；二、鷹派當家，且都缺乏溝通，同時又要面對各自的內部壓力，向國內民意交代，因此當權者的立場就變得非常強硬。

從美國總統拜登到美國國會民、主共和兩黨，近日公布一連串友台政策，令綠營備受鼓舞，士氣大振。蘇起以英文諺語提醒，「美國向來叫的力量大於咬的力量」(Bark more than bite)，口惠而實不至。

「拜登對中國大陸採取強硬立場，多半是做給國會看的，因為他還要任命許多政府官員，必須徵得國會同意」，蘇起認為，現在拜登對中國大陸的強勢態度或許只是暫時的，必須再觀察一段時間，等到拜登的班底完全就定位之後，再來下結論也還不遲。

「從客觀環境來看，中國大陸的軍事力量快速崛起，而且正好就在台灣旁邊」，蘇起分析，「美國的軍事武力雖仍是全球第一，但畢竟地理位置距離台灣太遠，一但台海發生戰事，美軍來不及馳援台海。」他不解，蔡英文總統明知台海的危險性，為何還把人民推上火線？

蘇起以香港為例指出，從2019年反送中運動沸沸揚揚展開後，到2020年6月底，大陸人大常委會制定通過《香港國安法》，就是因為香港反對派人士一直衝撞「一國兩制」的「一國」底線，讓香港情勢變得愈來愈不可逆轉。

「隨著社會對抗情勢升高，期間數度傳出中共武警可能從深圳開進香港，或是駐香港解放軍會出面平息街頭騷亂」，蘇起指出，香港緊繃情勢累積到一定程度，導致最後中共終於出手，公布《香港國安法》，連「兩制」都不留給港人，只剩下「1.5制」。

蘇起呼籲，台灣應以香港為鑑，不要逼中共走到最後一步，「只要中共出手，就是Game Over的時刻。不要期待屆時美軍會對台灣伸出援手，畢竟距離太遠，美國軍力鞭長莫及。」

(中時 )