大甲區武陵里興安路253、265巷及幸福里東明路住戶，抽取不到地下水無水可用，市議員李榮鴻服務處特助李文傑22日前往會勘。（市議員李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

大甲區武陵里興安路253、265巷及幸福里東明路住戶，抽取不到地下水無水可用，市議員李榮鴻服務處特助李文傑22日前往會勘。（市議員李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區武陵里興安路253、265巷及幸福里東明路住戶，長年使用地下水，遭逢嚴重乾旱導致抽取不到地下水， 居民苦不堪言，市議員李榮鴻服務處特助李文傑22日會勘，爭取480萬元經費施作3處自來水延管工程，以提升民眾生活品質。

武陵里里長方如玉表示，住興安路253、265巷約22戶平常抽用地下水作民生用水，因乾旱導致地下水層下降抽不到水，對生活起居影響相當大。

幸福里里長翁木榮表示，大甲區幸福里東明路約17戶無自來水，從小都使用地下水，此次遭遇近幾十年來嚴重乾旱，地下水都抽不到，民眾都需要去供水站取水或至親戚家借用，相當不方便。

方如玉說，目前已請公所轉交清冊，也於會中決議26日星期一上午收取保證金，希望資料收齊後，自來水公司能夠儘快進場施作，以解民怨。

經發局科長鄭錫禧表示，該三處自來水延管總長約1公里多，經費約需480萬元，待資料備齊後即可規劃儘早施作。

李文傑也說明，該3處共39戶申請人於會前已協助造冊彙整轉交至水公司提前規劃設計，以加速推動自來水延管進度；另幸福里尚有2處急需自來水延管，服務處積極爭取中。

(中時 )