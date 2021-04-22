台北市松山分局遭黑衣人闖入砸電腦，分局長林志誠下午赴北市議會備詢。（張薷攝）

台北市松山警分局因教官與人衝突，導致7名黑衣人衝進警局叫囂砸電腦，但該案只用員警隨身的密錄器還原現場，松山分局長林志誠表示，因為案發前一天停電，復電後沒有重新啟動所以沒有畫面。議員痛批，在這鬥毆時間監視器沒有畫面，這叫完美風暴，這麼多巧合在一起令人可疑。

北市松山分局督察組一名教官，本月15日酒後回分局途中，疑與路人起爭執發生衝突遭追打，該名教官躲回分局，但黑衣人衝進所裡叫囂，並破壞分局樓下中崙派出所的值班台電腦，隔天警方高層低調處理，引來基層員警質疑「看來是想壓下來」。

警政署長強調不縱容要追究，但想還原事發經過，派出所監視器剛好壞掉，分局長林志誠出示台電停電通知單，證明真的是巧合，不是企圖滅證，林志誠表示，停電後只剩下少數的照明設備，所以公布警員的秘錄器。

徐弘庭質疑，那台電停電警察局只剩下照明，就沒有監視器畫面，甚至台電停電的時間是15日凌晨4時至6時，但鬥毆時間是16日的凌晨2時，沒有監視器畫面跟停電完全無關。對此，林志誠坦承疏失，停電後同仁沒有重啟監視器，內部控管有問題。

徐弘庭痛批，一整天的時間都沒有人去重啟監視器，這是非常嚴重的警紀問題，在這麼巧合的鬥毆時間，稱台電停電外，又稱同仁忘記重啟監視器，只有主觀的秘錄器，這叫完美風暴，這麼多巧合在一起令人可疑，要求調查清楚，給市民一個交代，不應有任何包庇。

議員王鴻薇痛批，黑衣人膽大妄為，闖進派出所不只追教官，還把電腦砸爛，結果竟然用私了沒有法辦，希望敷衍了事、輕輕帶過，松山警分局長昨天才知道此事，被蒙蔽長達6天，如果不是警員到網站爆料「你們要蒙蔽多久」，要求警察局提出報告。

林志誠指出，整起事件並非黑衣人闖進警局內挑釁、砸電腦，但是警方對於楊姓教官處事不當、衍生事端的行為，分局調查後決定予以記過、調職，並調整為非教官職務，另外所長事後未報告此事，以申誡處分。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )