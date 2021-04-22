印度第2波新冠疫情大爆發，22日單日新增逾31萬病例，創下世界紀錄。

印度第2波新冠疫情大爆發，政府今（22）日宣布，單日新增逾31萬病例，創下世界紀錄，當地疫情失控、醫療體系崩盤，氧氣等醫療物資匱乏，昨（21）日更發生醫院氧氣外洩意外，造成20多人死亡，德里最高法院痛批印度現況「荒謬」，要政府就算是用「偷」的，也要把氧氣弄到手。

新德里電視台（NDTV）報導，印度政府今日宣布，過去24小時，印度新增314,835例新冠確診病例，創下疫情以來全球單日確診最高紀錄，超越美國於1月設下的297,430例紀錄，死亡人數也新增2,104例。目前，印度共有15,930,965人染疫，184,657人病歿。

印度中西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）21日發生醫院氧氣外洩意外，導致22名新冠患者缺氧喪命。

印度面臨近幾年來最大的公衛挑戰，醫療用氧、病床、抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）等嚴重短缺。英國廣播公司（BBC）報導，昨日不幸病歿的患者中，數百人來自印度國家首都轄區德里，當地許多醫院氧氣嚴重短缺，前一日中西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）更發生醫院氧氣意外外洩，導致22名新冠患者缺氧而死，除此之外，各省也都發生相似缺氧憾事。

針對全印度醫院普遍缺氧的狀況，德里最高法院在一起判決中公開痛批印度中央政府，指出現況相當「荒謬」，要求政府履行責任，就算是用「乞討的、借的…偷的」，都要確保氧氣供應。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，孟買里拉瓦提醫院（Lilavati Hospital）肺部問題專家帕克（Jalil Parkar）表示，病患數量相當龐大，醫院不得不將大廳改裝成新冠病房，「就像海嘯來襲一樣。」

新德里疾病動態、經濟和政策中心（Center for Disease Dynamics, Economics and Policy）主任納斯米瑞安（Ramanan Laxminarayan）表示，「事情已經完全失控」，病床一床難求，甚至沒辦法進行病毒檢測，民眾要等待一周以上，醫療照護系統已經完全崩潰。

印度總理莫迪（Narendra Modi）20日也公開坦承，印度正在「大戰」新冠病毒。

印度第2波新冠疫情嚴峻。

醫院床位不夠，許多民眾無計可施，只能自行上網求助，孟買民眾蒂瓦里（Anil Tiwari）的父親去年冬天因為新冠肺炎過世，母親上周也確診，急須送進加護病房治療，他上網求助後，才終於幫母親喬到床位。

印度第2波疫情的嚴重程度已經遠超過第1波疫情，第1波疫情去年冬天結束時，政府及大眾太早鬆懈，衛生部長3月初還宣布，印度已經處在疫情的「最後階段」，導致民眾開始不遵守社交距離、戴口罩等防疫規範，大型集會活動、球賽、大型婚禮重新舉行，最致命的是4月開始在聖城哈里德瓦（Haridwar）舉行的全球最大宗教活動「大壺節」（Kumbh Mela），吸引數百萬印度民眾跨省參與，進一步引爆疫情。

(中時新聞網)