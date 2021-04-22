頂罟活動中心籃球場設計圖（八里區公所提供／戴上容新北傳真）

龍米活動中心籃球場設計圖（八里區公所提供／戴上容新北傳真）

新北市八里轄內共有6座室外籃球場，平日使用率高，民眾卻常因下雨天無法使用，公所配合「新北市政府體育推動運動中心2.0」計畫，4月起陸續新設3座天幕籃球場，總工程經費預計4000萬元，其中由中央補助400萬，市府支應3600萬，預計今年10月完工。

八里區長陳炳仲指出，體育處「新北運動中心2.0計畫」陸續盤點公有空間進行活化，體育處盤點八里區內6個籃球場和運動空間後，選定將3處戶外籃球場再進化，分別為頂罟籃球場、北河公園籃球場、龍米活動中心。

陳炳仲表示，3座天幕籃球場設計各有社區特色，像是鄰近八里行政中心的頂罟籃球場，符合周圍公園意象，以樹木形象為設計；大崁國小旁的北河公園籃球場則考量夜間使用率，增加夜間照明；龍米籃球場因鄰近鄰里，特地與一旁活動中心搭配，選用四分之一圓拱造型，增添景觀美學。

八里區公所指出，新設3座天幕籃球場，工程經費將近新臺幣4000萬元，其中由中央補助400萬，市府財源支應3600萬，工程自4月起陸續開工，預計今年10月完工，屆時將提供民眾有可遮風避雨的休息場地。

(中時 )