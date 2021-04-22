母親節蛋糕一向是200億產值的烘焙業兵家之爭，這股熱潮從飯店延伸至超市量販，甚至在近二年延燒至百貨業各大甜點櫃；包括比漾廣場、環球購物中心、新光三越等擴大數倍品項，線上線下同步販售，預期今年母親節檔期蛋糕甜點等銷售數字會有倍數增長。

比漾廣場總經理周寶文指出，母親節送禮提案是透過線上會員千人調查，有24.7％消費者認為陪伴是最好禮物，而從「陪伴」提供母親節提案包括購買按摩椅、購物、買甜點共享等，今年甜點持續擴大，去年只有金葉蛋糕，現在多了不少選擇，包括春季陸續引進「NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司」快閃店、「Gontran Cherrier Bakery」可頌、板橋人氣甜點「PONPIE澎派」、「COLD STONE CREAMERY 酷聖石冰淇淋」等。

2021年第一季消費市場復甦，買氣回溫明顯。比漾廣場第一季在來客數上成長一成多，業績也有近二成成長，因此在上半年最重要的檔期裡，比漾廣場除了全館指定櫃滿3千送2百外，更在母親節首度推出化妝品單櫃滿3千送3百，回饋提升到10％。

Global Mall環球購物中心的母親節蛋糕則網羅30款百貨獨家，從高人氣的療「芋」系蛋糕、浮誇系皇冠蛋糕到高人氣肉桂捲優惠7折起，4月30日前還能享早鳥雙重優惠，環球Online線上購物主打小家電系列，無論美容家電，或是健康小家電推出優惠7折起，線上購物消費滿520元即享免運費，滿1,000元還能折100元、滿3,000元折300元。

統一時代百貨台北店則在母親節檔期推出3家排隊名店快閃櫃，不僅有在IG超火紅的台中知名甜點店「時境SHINJING」、日本超人氣伴手禮「PRESS BUTTER SAND」東京焦糖奶油餅乾，還有網路熱搜以多款可愛造型雞蛋糕聞名的「紅玉滿赤心雞蛋糕」。

(工商 )