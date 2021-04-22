世界地球日，達德能源與台灣科思創在德國在台協會處長王子陶(Dr. Thomas Prinz)博士與德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科(Axel Limberg)先生的見證下，簽署了企業社會責任(CSR)合作備忘錄。

2021年地球日的主題是「修復我們的地球」，焦點正是透過綠色科技與創新思維來修復地球的生態系統。德國在台協會處長王子陶博士表示，台灣科思創公司與達德能源公司的攜手合作，是邁向環境保護發展與永續未來的卓越一步。修復我們的地球（Restore Our Earth）不僅符合德國的永續政策，更是為了打造一個對生態負責的社會所需的一項全球關鍵因素。

透過此CSR合作備忘錄的簽署，未來科思創將在其魔法材料學校裡，新增來自wpd的風能實驗關卡，讓孩子們對於新興的綠能科技有更進一步的認識，同時科思創也將訓練達德能源的志工，並授權達德能源使用台灣科思創版權所有的「用愛讓世界更精彩 – 小小地球守護者的奇幻冒險」雙語app, 與孩子進行環境故事教育。

科思創全球永續長Lynette Chung表示，擁有一個健康的地球不是選擇，而是必須。我們有能力在每個產業和生活的各個面向做出貢獻，但這樣的目標只有在我們共同努力時方能實現。再生能源是科思創實現循環經濟並支持氣候中和的重要策略之一，我們非常高興能與wpd合作，因為我們擁有相同的目標「關注年輕世代，並提供他們在永續等關鍵領域的知識與生活態度。」

高科技聚合物製造商科思創以「完美閉環」為願景，並透過其 STEM (science科學, technology技術, engineering工程, maths數學) 和環境教育故事計劃，與年輕世代進行多型態互動，並藉此培養其對科學的興趣、對多元與包容的認識，引領對海洋保護的關注、和正確的廢棄物管理知識。

身為台灣主要的再生能源開發商，德商wpd達德能源希望透過環境教育活動，推廣及倡議環境保護與永續發展相關議題。

達德能源集團營運長歐貝合信 (Achim Berge Olsen) 表示，我們與在地社區志工所合作成立的「達德能源環境教育中心 (wpdEEC)」，是台灣第一座以風能為主題的環境教育中心。達德能源的同仁及社區志工合作發展出一系列的DIY玩具及團體遊戲，讓孩子們從遊戲中了解環境中的風能，這和科思創的作法不謀而合；科思創則是透過說故事，讓孩童更加意識到當前的海洋環境危機和國內廢棄物管理現況。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科先生進一步指出，台灣科思創與達德能源攜手簽屬合作備忘錄，以環境教育及其他合作方式實踐環境保護，可謂德國企業投身永續經營的典範。

(工商 )