台北市大同區延平國小地下停車場今啟用，試營運期間開放免費停車，5月10日起才正式收費，市府停車管理工程處更首創「計時制里民優惠停車方案」，停車場所在里民可享每小時21元、單日最高160元，周邊里民則為每小時24元、單日最高196元，杜絕購買月票民眾長期占據車格的亂象。

延平國小地下停車場配合校舍整體改建工程，由工務局新建工程處代辦，工程自2018年10月起歷經2年半建置完成，交由停管處營運管理，提供延三商圈及周邊社區停車供給。該場為地下2層自走式停車場，設有汽車位309席、機車位99席，汽車計時收費30元，機車計次收費20元。

停管處科長羅至浩說，考量民眾反映公有停車場常被月票者佔據，市府視延平國小停車場為示範點，實施里民優惠方案，所在里與周邊里民只要持證件至登記停車管理室即可享有優惠，每日以16小時為最高收費上限。

以該停車場所在里的國慶里為例，國慶里民停車每小時21元、最高收費80元，若超過16小時，每小時再收10元、每日最多收費160元；周邊里民每小時停車24元、最高收費100元，超過16小時，每小時再收12元。

停管處表示，周邊里為停車場出入口半徑300公尺內鄰里，包含大同區鄰江里、國順里、景星里、隆和里、蓬萊里、至聖里、揚雅里，此方案至少試辦3個月以上，後續將視政策成效、里民反饋，未來公有停車場不排除也採用此政策。

(中時 )