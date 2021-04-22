葉毓蘭籲政府正視漏水的問題。(取自葉毓蘭臉書)

台灣面臨半世紀以來最嚴重旱災，中南部地區陷入缺水危機，台中、苗栗與彰化部分地區已經進入到了「供五停二」的階段，影響民眾日常生活。國民黨立委葉毓蘭昨(21日)在臉書表示，世界各國平均的漏水率都只在個位數，但我國的平均漏水率卻高達13.9%，令她忍不住說「我們再怎麼樣節水都比不上漏水的速度，真是無比諷刺」。

葉毓蘭在臉書提到，21日到中部參加經濟委員會的考察行程，以瞭解目前台中地區的缺水、限水情形以及福田水資源回收中心的運作狀況，她認為雖然政府早有公告請民眾因應，但仍然對各行各業都產生了衝擊，若旱情一直不解除，政府應實質地提供受影響的商家如餐飲、旅宿、游泳、洗車等業者紓困方案，而不是只有減抵稅金等連治標都治不了的方式。

葉毓蘭指出，而且這種天災也不應該全由地方政府承擔一切責任，台中市府已經向中央提出了請求，懇請經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌轉達台中市府目前的困境，讓人民一起渡過難關。

而這次考察中，葉毓蘭說，這次報告有個數字讓她非常感慨，那就是自來水的「漏水率」傲視全球，世界各國平均的漏水率都只在個位數，但我國的平均漏水率卻高達13.9%，台中地區更居六都之冠的16.83%，每天光是全台漏掉的120萬噸水，就足以供應大台中的用水，我們再怎麼樣節水都比不上漏水的速度，真是無比諷刺。

因此葉毓蘭說，希望不只是中部地區，自來水公司一定要正視漏水的問題，這些基本工程反而是在旱情當中最重要的一環，且政府也應該做好若旱情持續的最壞打算，並如同去年最愛提的「超前部署」一樣，現在就應該開始規劃紓困方案了。

另外，葉毓蘭到了日月潭進行考察，她說，雖然五十多年來已經來過無數次，但這次水沙連的景象令她瞠目結舌，從來沒看過水位低到如此的湖面，甚至沉睡在湖底的九蛙都露出來了。

(中時新聞網)