中午過後山區熱對流發展，南投清境農場竟在下午兩點過後下起冰雹和驟雨！把上山遊玩的遊客全淋成落湯雞，雨中超嗨：拜託再下大一點！
有網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，南投山區午後烏雲密布，沒多久就下起滂沱大雨，甚至一度出現冰雹，夾雜著又猛又強的雨勢，讓人措手不及，來不及躲雨。
中央氣象局指出，今受偏東風及午後對流雲系發展旺盛影響，容易有短時強降雨，包括屏東山區、台東及宜蘭地區，都有局部大雨發生機率，不排除雷擊和強陣風，提醒民眾注意。
(中時新聞網)
中午過後山區熱對流發展，南投清境農場竟在下午兩點過後下起冰雹和驟雨！把上山遊玩的遊客全淋成落湯雞，雨中超嗨：拜託再下大一點！
有網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，南投山區午後烏雲密布，沒多久就下起滂沱大雨，甚至一度出現冰雹，夾雜著又猛又強的雨勢，讓人措手不及，來不及躲雨。
中央氣象局指出，今受偏東風及午後對流雲系發展旺盛影響，容易有短時強降雨，包括屏東山區、台東及宜蘭地區，都有局部大雨發生機率，不排除雷擊和強陣風，提醒民眾注意。
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