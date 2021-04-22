為了增加學生的雙語能力，新竹縣立六家高中經新竹縣政府核准，成立雙語國際實驗班，預計今年度招生35人，縣府將全力協助學校升級雙語教學軟硬體，也爭取教育部國民及學前教育署400萬元補助，增加雙語課程及國際交流。

新竹縣長楊文科表示，六家高中雙語國際實驗班將由外籍教師、校內教師協同教學，期望能激發學生的學習興趣、潛能，培養聽說讀寫的外語能力，包含進階閱讀理解、溝通表達、文字創作的能力，課程內容也將安排專題、小論文的研究與發表，著重學生關心國際時事議題，對於國際社會、不同文化的認識與理解。

新竹縣政府教育處指出，六家高中近年獲得教育部多項競爭型計畫，已有部分領域實施雙語教學，目前也爭取國教署補助，用以建置科技教學媒材、營造雙語環境，另外也期望使雙語課程更加豐富，提供教師海外進修的機會，以增進專業知能。

六家高中也推動跨國姊妹校視訊學習與交流計畫，與美國芝加哥衛斯蒙市立高中簽訂為姊妹校，包含互相承認學分的雙聯學位學程，和教師學術訪問交換計畫，六家高中也於寒假、暑假舉辦雙語營隊，培養學生成為具國際移動力的人才。

至於雙語國際實驗班的入學方式，教育處表示，該班招生對高中英文相關學科具高度興趣和優異能力者，目標為已入學六家高中的學生，採取書面審查、面試及語言能力測試成績，擇優錄取，預計招收35名學生。

(中時 )