去年初因新冠肺炎疫情，行政院長蘇貞昌下令限制出口口罩，范瑋琪為此在私人臉書痛批，甚至開罵「狗官」，引來網友圍剿，更引發學歷爭議。范瑋琪此後消失在螢光幕前1年多，時而曬近照看似憔悴。她的丈夫「黑人」陳建州今(22日)出席活動，透露太太這陣子轉換跑道改當學生，正在就讀時尚相關的碩士班，黑人也全力支持。

「范范」范瑋琪過去一直給人溫柔形象，去年初遭披露在臉書批評口罩政策，寫下：「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為。我他X的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？」，掀起網上熱烈討論，而黑人為此有意牽線讓范瑋琪親自跟蘇貞昌致歉，最終被婉拒。

范瑋琪4年前開演唱會記者會，陳建州以老妝現身逗樂太太。（圖／中時資料照片）

去年5月，陳建州過生日，在臉書曝光范瑋琪原本錄好一小段新歌片段，將其中一個生日願望獻給愛妻，直說：「希望她這張已經錄好的新專輯，能有機會讓大家聽到...」，也祝福大家都平安健康。而一度為此消瘦的范瑋琪，去年中自曝胖了3公斤，有網友酸她惹事後躲起來，她則澄清：「我之前也不是躲起來呀！我只是給自己時間反省檢討的機會」。

范瑋琪去年底再度發文致歉，坦言：「我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受。」央求大家放過她的家人，天天她都在反省、後悔並自責，讓粉絲看了相當心疼。據《三立新聞網》報導，陳建州今出席公益記者會，問范瑋琪近況？他表示妻子正在利用時間進修，念時尚相關的碩士課程，黑人也高舉雙手贊成，表示很鼓勵太太充實自己，「剛好有機會多學點東西」。

(中時新聞網)