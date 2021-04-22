台灣新冠肺炎疫情雖較趨緩，但在避免群聚的氛圍下和日前發生太魯閣號事件下，部分血液存量仍亮起缺血警訊；三重高中特別舉辦捐血活動，全校共有122名師生挽起袖子捐出熱血，合計共捐出82袋、2萬500CC血液，為乾涸的血庫盡涓滴之力。

三重高中捐血活動原訂於上午9點半至下午3點半，但因同學踴躍參與，直至4點半才完全結束，捐血需要在太陽下，等待1個多小時，但絲毫沒有降低同學們的熱情，許多同學表示這都是他們這一生的首捐，因此感到份外的興奮與感動，希望可以透過自己的力量來幫助需要的人。

校長莫恒中表示，去年在疫情最嚴峻時，本校就辦理捐血活動，當時響應空前熱烈，因此，學務處在今年行事曆規劃時便持續安排辦理，今年捐血活動由教務主任張庭軒打頭陣，率先捐出500CC熱血，校內其他教師也紛紛挽袖子捐血。

衛保組長余慶俊表示，去年本校捐出66袋，約1萬8000CC。今年在做調查時，原本規劃80個名額，沒想到同學報名踴躍，最後有122人有意願捐血，成功捐血82袋共2萬500CC。

高三孝班林意旋說，之前疫情爆發造成血庫告急，所以我第一次抽血就是那時候。這是第二次捐血，希望能有所貢獻，抽血時蠻痛的，但還是想要來抽血，因為想要幫助更多人。

(中時 )