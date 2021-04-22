台灣遭逢百年大旱，台中德基水庫蓄水率跌破4％，根據水庫即時水情預測，剩餘天數不到15天，急需雨水進帳解渴。今日上午德基水庫集水區一帶終於降下久違的甘霖，梨山果農高興得大聲歡呼「聽見雨聲的感覺真好」，可惜毛毛雨只下大約10分鐘即停歇，難解燃眉之急。

台中實施「供五停二」限水措施，稍稍減緩德基水庫供水壓力，近日維持零出水，由下游的谷關壩調節。今日一早梨山一帶集水區雲層增厚，11點左右降下毛毛細雨，梨山果農羅進玉表示，可惜雨勢只維持10分鐘左右，期待有更持續的大雨，讓水庫能稍微解渴。

梨山天氣陰，但水氣不足，毛毛雨不足滋潤葉片，地面也還是乾的，無助紓解旱象。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

羅進玉也說，這場毛毛雨不足滋潤果樹葉片，地面也還是乾的，無助紓解旱象；最近是梨山水梨、甜柿、水蜜桃、蜜蘋果的著果期，非常需要雨水，再不下雨可能造成巨大農損，拜託老天爺幫忙。

大甲溪發電廠一早接獲水利署通知，下午1點半在谷關壩實施人工增雨。副場長林日生表示，「供五停二」限水措施初見成效，這兩天德基水庫沒有再放水，進水量維持每秒3立方公尺，水位略為回升2、30公分左右，梨山飄雨「解渴效果」不大，希望趕快下場大雨才有幫助。

(中時 )