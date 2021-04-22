政大今天表示，已在2月加入台灣聯合大學系統，與清大、陽明交大及中央等大學成為伙伴學校，8月起推動跨校修課、互相承認學分等。台聯大系統也將與台灣大學系統正面對決，在碩士班聯招上，將安排在同一天，考生只能二擇一。

目前台灣兩個最強的大學系統，分別是台大、台師大及台科大組成的台灣大學系統，另一個則是清大、陽明交大及中央組成的台聯大系統。不過，從2月起，政大加入台聯大系統。

政大校長郭明政表示，過去台聯大系統的學校成員同質性高，都是理工醫為主，但在政大加入後，可以填補他們在人文社會科學領域的不足，成為一個更強大的大學系統。台聯大目前有6萬個學生、3000個教授，規模已超過台灣大學系統。

台聯大系統副校長、政大教授蘇蘅說，從8月起，系統內的大學就會開始推動跨校修課、互相承認學分學程、跨校雙主修／輔系，並舉辦跨校社團活動，參與國際文化交流活動等。

以政大來說，就有韓文系、日文系等，都是其他3校少有的系，預估會產生互補效果，造成不同學校學生間的流動。同時，4校具有聲望的專任教授將擔任「台聯大系統講座」，推動基礎跨領域研究，共組跨國跨校研究團隊。

蘇蘅還進一步指出，台聯大系統的4所學校，未來將進行碩士班聯招，但不是所有學系都加入，而是由各系自行決定。此外，台聯大系統的碩士班聯招的時間，將會和台灣大學系統的碩士班聯招排在同一天，屆時考生要二擇一，也希望藉此推動兩大學系統的良性競爭。

郭明政說，政大加入台聯大系統後，由於彼此間會互相承認學分，學生修課更多元了。這個系統內的學生，可在大四、大五時，選擇到其他學校修輔系或雙學位，譬如原本陽明交大電子物理系的學生，可以在大四時到政大再讀一、兩年政治系課程，屆時畢業證書將是「政治大學政治系、陽明交通大學電子物理系雙主修」，未來在就業市場更有競爭力。

(中時 )