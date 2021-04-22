在今日即將召開全球氣候峰會之前，美國到現在仍未公布其減少溫室氣體排放的目標，外媒報導，白宮料將宣布到2030年，美國的溫室氣體排放量將較2005年減少約50%。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁接受了美方邀請，亦將以視訊方式出席這場氣候峰會並發表重要談話。不過，在拜登政府一直敦促其他國家制定遠大的減排目標時，美方到目前為止卻仍未公布自己的計畫。

周三稍早時，美國一位政府官員在被問及美國的減排目標時，僅表示「距離峰會開始還有很多時間」。這個目標也就是所謂的「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contribution, NDC）。

美國過去都是全球最大的溫室氣體排放國，而目前其排放量僅次於中國。由於美國所設定的NDC目標代表拜登對氣候變化的重視程度，因此受到密切關注。美國前總統川普帶領美國退出巴黎氣候協定之後，拜登曾經承諾將致力於恢復美國在應對全球暖化的領導地位。

美國財政部長葉倫周三承諾，將動用她職權下的所有工具積極應對氣候變化，她並警告如果不能迅速採取有效的行動，可能將損害經濟增長。

葉倫在對國際金融協會（The Institute of International Finance）發表演說時表示，為了讓美國經濟達到消除碳排放的國際目標，美國必須採取大膽而緊急的行動。她表示：「我們將致力於把公共投資導向可助美國走向淨排放為零的領域，並強化我們的金融系統功能，以便勞工、投資人和企業能抓住應對氣候變遷的機遇」。

(時報資訊)