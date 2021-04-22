美國海軍首度在西岸舉行了無人系統與有人艦艇整合的演習

美國海軍正在組建由空中，水面與水下無人機構成的未來機隊，而第三艦隊本周在西海岸主辦了空前的無人系統艦隊演習，但也引發部分國會議員的質疑。

據《海軍時報》（Navy Times）22日報導，在這場名為「2021無人整合戰鬥問題」（Unmanned Integrated Battle Problem 21）演習中，將在不同的狀況下，首度將迅速壯大的無人系統與有人艦艇結合。

雖然海軍提供了豐富的新聞稿，將領專訪與多媒體素材，但對這些無人機整星期實際將做甚麼，卻大都絕口不提。而領導這次演習的海軍少將艾康（Jim Aiken）周二透露，其中一種演習是要用無人機來充當戰艦的耳目，接著從遠方發射飛彈打擊目標。

Unmanned and underway!🌊



The Sea Hawk and Sea Hunter medium displacement unmanned surface vessels operate near Naval Base Point Loma for the #USPacificFleet’s Unmanned Systems Integrated Battle Problem 21 (@UXSIBP 21). #UxSIBP21 #USNavy #US3rdFleet pic.twitter.com/ZzmGw2TrTt — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) April 21, 2021

不過，他拒絕具體談論，其他還有那些情節，只說細節是機密。而這些演習將涉及情報，監視和偵察，還有讓有人與無人艦艇搭檔，執行日常任務與戰鬥計畫。

(中時新聞網)