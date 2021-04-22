美國海軍正在組建由空中，水面與水下無人機構成的未來機隊，而第三艦隊本周在西海岸主辦了空前的無人系統艦隊演習，但也引發部分國會議員的質疑。
據《海軍時報》（Navy Times）22日報導，在這場名為「2021無人整合戰鬥問題」（Unmanned Integrated Battle Problem 21）演習中，將在不同的狀況下，首度將迅速壯大的無人系統與有人艦艇結合。
雖然海軍提供了豐富的新聞稿，將領專訪與多媒體素材，但對這些無人機整星期實際將做甚麼，卻大都絕口不提。而領導這次演習的海軍少將艾康（Jim Aiken）周二透露，其中一種演習是要用無人機來充當戰艦的耳目，接著從遠方發射飛彈打擊目標。
不過，他拒絕具體談論，其他還有那些情節，只說細節是機密。而這些演習將涉及情報，監視和偵察，還有讓有人與無人艦艇搭檔，執行日常任務與戰鬥計畫。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。