警方在例假日前後及夜店舉辦活動時，實施區域性封鎖性路檢。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義區因有多家夜店聚集，每日凌晨3到5時夜店關門散場時，就會有大量人潮湧出，除了酒醉民眾外，路邊的計程車也大排長龍，甚至部分駕駛不遵守交通規則，任意佔據車道併排停車。轄區信義警分局為確保深夜民眾安全，防止撿屍、打架等治安事故發生，並避免計程車搶客造成紛爭，每日凌晨都會派遣員警在場守望，並於例假日前後及夜店舉辦活動時，統合動員內外勤警力，實施區域性封鎖性路檢，暫時管制部分車輛進入，以有效掌控夜店消費人群散場動態，快速疏散人車離開，防止酒客滋事或搶客行為，造成衝突糾紛等違法脫序事件發生。

信義分局為保護搭乘計程車的民眾安全，針對行經該路段的計程車實施「安程專案」，檢查並抄登計程車司機相關資料，專案建檔列管，並協調相關機關，規劃適當地點供計程車停等，對任意違規占用車道併排車輛，立即勸導駛離，並約制告誡各車隊幹部，嚴格要求應遵守交通規則及現場警方指揮，不得有搶客等滋事行為發生。

另夜店周邊改裝及噪音車輛，常打破深夜寧靜，影響民眾睡眠休息，信義分局特別規劃專案勤務，自3月19日起至4月18日止，共計取締無照駕駛8件、越級駕駛2件、其他交通違規7件、通報環保局噪音119件，有效改善安寧環境。

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(中時 )