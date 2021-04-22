為落實蔡總統「安心住宅計畫」，加速達成8萬戶包租代管計畫目標，擴大租屋協助，內政部今表示，行政院核定第3期計畫將於5月上路，納入租金補貼轉軌包租代管，契約租金即為租金補貼的簽約租金，無須受到市場租金打8、9折的限制。

營建署表示，考量民眾對於租屋需求持續增加，租金補貼戶更自今年起擴大辦理至12萬戶，整合租金補貼及包租代管兩居住協助方案有兩模式，一是租金補貼房東房客同時轉入包租代管；二是房東轉入包租代管，房客續留租金補貼。

整合方案的實施，房東增加修繕、公證及居家安全險等3項費用補助，房客亦可評估補貼金額高低選擇整合方案，讓房客住得更安心、更安全、租金負擔更輕鬆，房東享有更多的稅優，此外，透過業者的專業服務，租賃雙方皆可享有收租、代管及關懷訪視等高品質服務。

營建署補充，為提高租金補貼房東參與包租代管計畫意願，轉軌後契約租金即為租金補貼的簽約租金，無須受到市場租金打8、9折的限制，讓租金補貼房東房客順利轉換至包租代管。

(中時 )