台中市議會今天進行市長施政報告，針對台中市財政問題，有議員指出台中市政府賣地不還錢，市議員楊正中認為有失公允。他說是以林佳龍前市長卸任後徒留台中市82億平均地權基金未繳庫，反觀盧秀燕市長上任不僅109年基金全繳庫，還幫忙前市府還了30億；誰才是賣地不還錢，大家心知肚明。

楊正中認為，台中市政府是坐在金山上喊窮，以水湳經貿園區來說目前已還掉開發成本525.94億，未來如配餘地處分完成，預計可為市府進庫近3000億收入。3000億的概念即是台中市捷運將不單只有綠線，甚至藍、橘線經費都有了、有望三線齊發。鑑此，配餘地的出售是為了拿來建設台中，讓城市可以更進步。

楊正中指出，台中市自有財源自盧市長上任後逐年增加，顯示台中市經濟變好、舉債變少。因此並非如他黨議員所說「台中市政府賣掉祖產，甚至只賣地、不還錢」。

楊正中表示，這些言論實在有失公允，他也列出台中市政府平均地權基金自104年至今的繳庫數，發現林市府截至108年底累計尚有82億未繳庫。經詢問地政局吳存金局長，吳局長表示盧市長上任後不僅完成109年125億平均地權基金的繳庫數，並且還幫林前市府還了30億。

楊正中強調，誰用心維持台中市府財政紀律，這些數字一攤開就明白，希望那些聽信不實謠言的議員能夠回去多做點功課。

(中時 )