今天是「世界地球日」，前總統馬英九今在臉書憶起10年前的今天，他在總統府召開記者會宣布，為保育彰化縣濁水溪口的潮間帶濕地，政府不支持國光石化開發案。他在18日再度造訪彰化芳苑濕地，發現潮間帶孕育了牡蠣田等自然生態，還發展出蓬勃的生態旅遊，強調這是經濟與環保雙贏的正確決定。

馬英九說，2006年，國光石化被行政院長蘇貞昌列入「大投資、大溫暖」計畫的重大開發案，但此案在高碳排、高健康風險、廣大濕地破壞、耗費大量水資源等方面引發巨大爭議；2008年總統敗選的民進黨政府，將國光石化案留給新政府決定。

馬英九表示，面對經濟發展與環境保護的衝突，他要求政府各部門真誠傾聽各界聲音，讓持不同立場的各方，都能理性、完整地表達意見。2011年3月底，他徵詢行政院、經濟部與環保署的意見，並在總統府與蔡嘉陽教授、錢建文醫師等彰化縣環團領袖會面，看了他們所提的說帖，讓他更深入認識此案對環境生態的衝擊。

他說，同年4月3日他赴彰化參加反國光石化萬人餐會，瞭解在地民眾的心聲，隔天再親自造訪濕地、訪問農家。在見證當地豐富的生態資源，以及鄉親們對土地濃厚的感情後，政府重新省思環境保護與經濟發展之間的平衡，深入檢討台灣石化產業高質化的發展趨勢，評估興建離岸廠房的可行性與風險，最後作出不支持國光石化這個價值6千億元開發案的決定，同時也請經建會訂定計畫，專案協助芳苑鄉、大城鄉當地發展經濟。

他指出，10年後，他再度造訪彰化縣芳苑濕地，這片寬達6公里的潮間帶，孕育了廣大的牡蠣田、俗稱「蝦猴」的螻蛄蝦、文蛤等豐富自然生態。10年來，這裡已發展出蓬勃的生態旅遊，搭牛車、烤牡蠣、賞美景，無論平日或假日，都可看到民眾攜家帶眷來體驗台灣生態之美。

他說，因為生態旅遊，帶動當地農漁牧產業的成長，年輕人也回流從事相關工作，有位回鄉的藝術家告訴他，退潮之夜，這位藝術家常陪著太太在滿天星斗之下的濕地漫步，非常感謝當年政府能夠為台灣世代子孫留下這片世界級的濕地。

馬英九說，10年前，為了環境保育，政府決定停建國光石化；10年後，事實證明，當年他雖挨了石化界不少罵，但當時捨棄生產低階石化產品並推動高質化，保留珍貴濕地，是一個經濟與環保雙贏的正確決定。

他強調，台灣要永續發展，不能只看經濟面，環保生態才是永續的根基，兩者必須兼籌並顧，這是我國《憲法》增修條文第10條、《環境基本法》第3條的明文規定，也是當年我決定停建國光石化案所秉持的原則。

馬英九說，能再次與當年為保存濕地而努力的朋友們聚首，他十分開心，更敬佩他們為環境保育的付出。捨石化、留濕地，是大家共同的回憶，也是執政當局尊重民意、保護生態的經典案例，值得現在政府處理藻礁保育議題時參考。

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