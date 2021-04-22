對工業界總是以農業用水占總用水量的71.6％，工業只占9.5％的數據，進而要求合理分配水資源，農委會主委陳吉仲22日特別召開記者會指出，國內每年需水量約170億噸，水庫供應量占23％、河川水占44％，地下水占33％，而地下水是來自於農地的涵養，如果沒有農業部門，就沒有地下水，且對水資源的頁獻價值超過2千億元。

陳吉仲還說，灌溉用水量的112.5億噸中，只有10％來自水庫、20％來自壩堰、66％來自川流，而河川水更需林地及山坡地的協助。

農委會水保局長李鎮洋補充指出，台灣山勢陡峻，河短流急，水資源蓄留不易，但是，台灣佔地面積約261.7公頃含國有林地的山坡地，每年可蓄留25％的雨量，以2020年的年雨量計算，蓄水量大約是23座石門水庫的水量。

李鎮洋指出，植生坡面相對於裸露坡面，可抑制約48％的沖蝕量，也就是說，做好森復育及水土保持不只可減少土砂災害，更能增加水源截留、入滲補注地下水，強化水源涵養功效，所以，面對極端氣候下，水旱災常態化下，「農業部門估好水源涵養，是當務之急」。

陳吉仲進一步指出，農業部門並不是用水而已，很高比例也是在維護生態，以水稻為例，約38萬公頃的灌溉面積，產值雖然只有400億元，但是對地下水、對景觀、對生態、對文化、對糧食安全等等的貢獻價值是超過2,000億元。

(工商 )