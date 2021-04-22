新竹縣人口快速成長，部分建設老舊，新竹縣政府爭取內政部營建署「提升道路品質計畫2.0」第一次競爭型補助計畫，12件改善工程遍布10鄉鎮市，日前獲得核定總經費4.6億餘元，包含竹北市興隆路右側人行道、鄉錦路至養老聯絡道路改善工程等，完工後有助於改善提升品質及安全性。

新竹縣長楊文科表示，此次獲得核定的12件改善工程，多與民眾息息相關，包含道路、人行道等，期望以最快速度施工、改善，帶給民眾更好的生活品質。

新竹縣工務處指出，此次提出的改善工程包含道路鋪面改善、人行步道舖面更新、增加人行道寬度、重要道路節點路口改善等，12件工程獲核定總經費為4.6億餘元，中央補助3.7億餘元，地方各工程主辦單位自籌8千3百萬餘元。

其中，竹北市興隆路右側，範圍為自強南路至東興路1段，常見竹北市民跑步、自行車，但現有人行道鋪面、無障礙坡道、道路鋪面、夜間照明均有破損，因此列入改善工程之一。

其餘改善工程包含尖石鄉錦路至養老聯絡道路、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道、北埔鄉市區道路共同管(線)溝整合與建置計畫—中山路及中正路等7條道路、橫山鄉村里聯絡道提升道路品質改善、五峰鄉茅圃部落聯絡道、竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善、寶山鄉深井一路、深井二路、新珊二路道路養、竹北市豆子埔溪人本綠廊串連工程、湖口鄉市區道路服務品質提升改善計畫。

(中時 )