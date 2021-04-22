美軍今年2月曾在釣魚台近海進行模擬實戰的訓練，中國軍機及附近中國海軍艦艇曾一度企圖接近。日媒指出，美軍在釣島近海演習非常罕見，可見美中對抗下，美國加強關注此區域。

日本放送協會（NHK）報導，防衛相關人士透露，今年2月17日，美軍運輸機在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）上空飛行，進行可視為模擬實戰的訓練。

美軍事前通告自衛隊，將在此區域進行讓士兵從運輸機上降落的訓練，不過當天實際上並未讓士兵進行空降，而是演練空投物資。

另外，當天中國軍機企圖接近釣島上空，航空自衛隊戰機為此緊急升空；在釣島近海航行的中國海軍艦艇也企圖航向釣島。

報導指出，美軍在釣島近海進行模擬實戰訓練極為罕見，日本防衛相關人士認為，在美中對抗情勢日益加劇的情況下，可視為美國加強關注此區域。

中國公務船在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）近海常態性航行，日本也持續關注美中兩國在此區域的動向。

日本前海上自衛隊艦隊司令官（海將）山下萬喜表示，日前在華盛頓舉行的美日領袖峰會，再次確認日美安保條約適用於釣魚台列嶼，這次演習可看作美軍表現出此一態度。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100422

(中央社)