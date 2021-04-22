桃園楊梅分局日前發現有毒販涉嫌利用微信群組販售毒品大麻，循線查獲一名廖姓男大生，又逮捕同為男大生，且曾在國外讀書的黃姓藥頭，最後查獲上游黃姓大盤商，原本三嫌均不吐時毒品來源，但員警在藥頭屋內發現一紙租屋契約，循線前往查訪，竟發現是毒販種植大麻的農場，當場查獲170株活體，讓三嫌啞口無言。

警方在黃姓藥頭住處查扣二級毒品大麻口服膠囊95顆、二級毒品LSD毒郵票157張、大麻種子118顆及販毒所得新台幣2萬7千元等證物。(戴志揚翻攝)

根據調查，警方去年12月起於通訊軟體中發現有不明人士兜售大麻之訊息，進一步查獲犯嫌廖姓男大學生，並查扣乾燥大麻花6包；經過濾廖嫌交往情形及日常活動，再第二層溯源至黃姓男大生。

經過蒐證，本月19日發現黃姓大學生涉有重嫌，警方立刻前往實施搜索，逮捕黃姓嫌犯，並於住處起獲大麻電子菸油及大麻種子、子彈2發等物。

警方見機不可失、打鐵趁熱，再次過濾黃姓男大生交友狀況，並利用科技偵查手法，終於發現上游大毒販黃嫌出貨訊息，在取得黃姓藥頭信任之後，相約交付毒品，在交易現場逮捕黃姓藥頭，並查扣二級毒品大麻口服膠囊95顆、二級毒品LSD毒郵票157張、大麻種子118顆及販毒所得新台幣2萬7千元等證物。

楊梅警方查緝時，黃嫌矢口否認有種植大麻，但警方在黃嫌隨身物品中發現一份租賃契約，警方用該租賃契約突破黃嫌心防，黃嫌始坦承尚有於龜山區一處工廠種植大麻，並帶領警方至現場，再查扣大麻活株170棵及自動化栽種設備計約35項200餘件，全案移送桃園地檢署偵辦

楊梅分局強調，「刨根溯源」是警方對毒品的唯一目標，警方不遺餘力，連破三關、持續斷絕毒品源頭，以維護社會治安及國人身心健康。

(中時新聞網)