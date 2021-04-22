雖說保險業務理賠有許多台面下不能說的秘密，但如果酒駕自撞又詐保，那就讓人看不下去了，一名網友轉貼某群組的對話截圖，表示一名車主酒駕自撞後，把車子留在原地自己落跑，結果保險業務員竟然教車主「再去撞其他車」就可以辦出險，讓原PO不禁驚嘆：「真是長知識了」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文驚呼「原來自己酒駕+自撞還可以出保？是哪家保險那麼好出險啊！」，還指出，酒駕自撞的車子是altima，好像是xxx保險公司的保單，此文引起網友們熱議。

原PO看到此對話截圖氣得表示「原本酒駕自撞就很爛了，還詐保？」，根據原PO說法，酒駕的車主先是撞到路上的標誌，結果就把車扔著，人先躲起來，隔天再去牽車，還慶幸安全氣囊沒爆，標誌沒倒，只是這樣車子沒辦法出險。

沒想到車主在當保險業務的朋友，居然教他去撞別台車，然後當成一般車禍出險就可以了，重點是，這件事居然還在群組裡公開討論，讓原PO看後當場傻眼想問：「難道這樣做是合法的？」

網友看到此文也無法認同，紛紛留言：「希望兩個人都坐牢！這是詐欺保險公司，如果要查是會被告，很多事最好不要隨便做！」、「真的喝到腦子壞掉，這名保險業務該找頭路」、「幹這種事還拿出來公開討論，基本上就是腦殘！」、「有些保險公司很聰明，看撞擊不吻合，會調攝影機畫面，抓到的話，詐欺、偽造文書，就算易科罰金，也比3萬8多很」。

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(中時新聞網)