「永遠的小倩」王祖賢80年代因拍電影《倩女幽魂》紅遍華人演藝圈，不食人間煙火的仙女美貌成為不少影迷心中的女神代表，即便息影多年都未被淡忘。近日有網友在溫哥華市區巧遇正在溜狗的王祖賢，忍不住回眸拍下照片PO上網，引起網友熱議。

有名網友昨（21日）在IG公開表示，下午時在加拿大溫哥華市區，剛好遇到一代女神王祖賢帶著狗狗散步，「哇，好美的背影，散發仙氣，清新脫俗，忍不住回眸多看一眼。」照片中，王祖賢身穿杏色點點短洋裝，大曬一雙招牌修長美腿，一頭烏黑亮麗的長髮披落肩膀，從背影來看，高挑又勻稱的身形，完全猜不出王祖賢已經54歲了，許多網友紛紛在底下留言：「哇！！！祖賢」、「好長一段時間都沒有祖賢的動態了，今天終於看到了，謝謝分享」、「有上去打招呼嗎」、「你太幸運了」等。

王祖賢在加拿大溜狗，身穿短洋裝曬美腿，讓巧遇的網友不禁拍下倩影。（圖／IG）

王祖賢2004年離開演藝圈，便飛到加拿大潛心修佛，鮮少傳出消息，直到近年她開通社交平台帳號，才讓粉絲稍微解解相思苦；現年54歲的王祖賢，臉上沒有留下太多歲月痕跡，舉手投足依舊飄散仙氣，尤其站在雪地中甜笑的照片，鼻子凍得透出泛紅，烏黑的及胸秀髮髮量豐厚，還是當年的氣質女神，令網友驚艷不已。

(中時新聞網)