苗栗縣泰安鄉種植桂竹筍面積與產量居全縣之冠，在泰安梅園部落興建的原住民桂竹筍加工站，22日在地方殷切期盼下揭牌啟用，在原民會經發處長宋麗茹、副縣長鄧桂菊及鄉長劉美蘭啟動鍋爐後開始運轉。

縣府原住民族事務中心表示，全縣種植桂竹筍面積約2萬4000公頃，年產量2萬1000噸，泰安天然又無汙染的桂竹荀，深受消費者喜愛。不過，今年碰到56年來最嚴峻的乾旱，農民盼不到「雨後春筍」，整體收成恐怕不及原有的1成，損失慘重。

縣長徐耀昌重視在地原民產業，2020年先輔導成立泰安鄉桂竹筍生產合作社，希望透過農民自己種植、加工、營銷，形成完整的產業經營模式，更積極爭取原民會3000萬元，並補助配合款設置原住民桂竹筍加工站，以機械化流程設備，生產桶筍提升附加價值。

桂竹筍加工站22日在文化健康站載歌載舞暖場及莊嚴的祈福儀式後，由副縣長鄧桂菊、鄉長劉美蘭及原民會經發處長宋麗茹等人，以辦喜事的心情揭牌，接著再舉行鍋爐啟動儀式，加工站機械化設備開始運作生產。

桂竹筍產業發展協會理事長高約翰表示，過去部落收成的桂竹筍，由不特定對象收購加工，價格往往被壓低4、5元，現在有了加工站就地加工，筍農不再被中間商剝削，相對可以增加收益，而開發更多元的產品後，也有助打開桂竹筍相關產品的行銷管道。

副縣長鄧桂菊期許農友通力合作，擁有自己優質且高知名度的品牌，另結合在地極具潛力的觀光休閒產業，最終以升為6級產業為目標。

(中時 )