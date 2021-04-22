李女去年8月下交流道時，兩度變換車道卻未打方向燈，被後方駕駛人檢舉，慘遭國道警方開出2張罰單、並記違規點數2點；但李女認為2張罰單僅違規行為僅相距0.5公里、相隔1分鐘內，連續舉發不符比例原則，因而提出行政訴訟，成功撤銷第2張3000元罰單與記點。

去年8月6日一早8時41分，李女從彰化北上準備下國道一號中山高台中交流道（俗稱中港交流道），卻連續兩度變換車道未打方向燈，遭後方駕駛依行車紀錄器檢舉，國道第三警察大隊泰安分隊員警去年10月8日因此對李女開出2張罰單，並記違規點數2點。

李女收到罰單後發現，2張罰單違規行為，分別是去年8月6日8時40分許，行經國道1號北向179.7公里處；同日8時41分，行經國道1號北向179.2公里處，遭民眾以科學儀器檢舉。因2張罰單僅相隔0.5公里、1分鐘內，她向監理站申訴未果，決定提行政訴訟要求撤銷第二張罰單。

李女主張，她變換車道未使用方向燈違規，應屬同一違規事實，但警方依民眾檢舉連續舉發、重複裁罰，已違反憲法比例原則及《道路交通管理處罰條例》中連續舉發規定，要求撤銷第二張罰單。

監理單位則依交通部2018年9月21日交路字第1070026758號函釋有關《道路交通管理處罰條例》第85條之1第2項第1款法規之適用，有關「違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上」，應係單一或具有持續性之違規行為（如持續超速、持續違規行駛路肩等），需透過連續舉發次數，作為違規行為次數認定，進而對多次違規行為予以處罰時方有適用。強調警方認定李女2次違規為不同行為，分別開罰，於法應無違誤。

法官審理時認為，李女違規屬實，雙方均不爭執，但是員警逕行舉發、民眾舉發等案件，駕駛人違規當時因未遭攔查無法即時糾正違規行為，兩者舉發密度標準，並無不同，應類推適用，才符合司法院大法官釋字第604號之解釋意旨，因此認定李女連續違規間隔未達6公里、6分鐘，應不得連續舉發，否則即屬裁罰過當而有違比例原則，判決撤銷第二張3000元罰單與違規記點。

(中時 )