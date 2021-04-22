連線商業銀行LINE Bank今（22）日宣布正式開業，成為第2家開業的純網銀，開行首波推出好友轉帳、快點卡、夢想帳戶、分期型個人信貸等服務，即日起祭出新戶最高享LINE POINTS 150點優惠，以開戶數在6月底前達成50萬為目標。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank歷經28個月的籌備，秉持用戶至上、場景優先、安心信任3大核心策略，結合LINE多元服務生態圈的生活場景，提供用戶整合式金融服務，成為全民均可使用的新一代全民銀行，預期以20～49歲為主要族群。

黃以孟認為，金融服務講求場景體驗，不能只是一個App或網站，必須嵌入生活場景中。LINE Bank定位為因應需求而生的創新金融科技服務，以友善、可靠、創新、親切、分享、有趣的品牌特色，希望提供「Banking in Your Hand」的零距離極致金融服務。

黃以孟指出，市場調查顯示消費者對金融產品服務需求前3名為簽帳金融卡即時入點、轉帳免手續費及高利定存。LINE Bank據此設計首波提供服務，包括5款卡面、可即時回饋LINE POINTS的簽帳金融卡，以及每月60次跨行轉帳免手續費。

LINE Bank透過串連LINE，提供LINE Bank App、主頁與LINE錢包頁籤等多元服務入口，共有8大轉帳功能，可與LINE好友直接進行轉帳及分帳。夢想帳戶則為零存整付階梯式定存，提供遊戲式的存款闖關介面，讓用戶在趣味之中累積存款。

黃以孟說明，夢想帳戶目標存款期間為4～24個月，每帳戶目標存款金額1～300萬元，並可還開立多個夢想帳戶存款，3階段階梯式加碼利率最高可達0.75％，若目標存期24個月，含加碼利率最高利率可達1.62％。

LINE Bank董事長黃仁埈透過視訊表示，LINE對金融科技的技術及用戶體驗皆做好充分準備。台灣金融科技因疫情牽動產生結構性轉變，電子支付選項百花齊放，用戶更願意接受創新金融服務模式，台灣在亞洲市場的布局潛力，讓LINE相當重視看好。

分期型個人信貸方面，黃以孟說明利率最低1.88％起跳、手續費488元，由於法人線上開戶仍有技術問題待克服，因此尚未提供中小企業申請開戶。至於下一波規畫提供的產品服務仍在討論中，先把服務做好為首要目標，目前可確定的是將推出單筆定存方案。

(時報資訊)