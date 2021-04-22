雀巢(Nestle)周四報出近十年來最佳的季度銷售表現；咖啡、乳製品和寵物護理產品強勁需求，推升業績表現。

該世界最大食品集團至今從新冠傳染病中獲益，消費者被迫待在家中，為自己和寵物購買了更多的食品。由於消費者更多地上網購物以及擔憂自己健康，雀巢也加強了電子商務和健康食品。

雀巢第一季有機銷售(排除併購等非本業因素)成長7.7%，優於去年同期的成長4.3%。雀巢表示，第一季輕鬆擊敗3.3%有機成長的預期，也勝過同業達能(Danone)的3.3%下滑。

寶盛銀行資料顯示，雀巢今年以來股價僅上漲2%，預計還會上漲1.7%。

第一季在美國的有機銷售成長為7.2%；在歐洲為4.4%；在亞洲為9.1%，而在疫情爆發一年前，亞洲為負成長。

在品項銷售方面，寵物護理成長8.7%；粉末和液體飲料成長9.9%；乳製品成長15.7%；受到營養品的拖累，健康和營養品下滑0.5%。

雀巢第一季總銷售為210.89億瑞士法朗，優於去年同期的208.12億瑞士法郎。

(時報資訊)