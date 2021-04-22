全台高達5萬多名非法外籍勞工流竄，資深員警直呼，比通緝犯還多，基隆市警局統計至3月查獲20名逃逸失聯移工，近期5天內查獲2名印尼籍女子非法拘留，分別在台躲了8年、12年之久，期間從事非法看護工作，警方偵詢後，解送移民署專勤隊收容遣返。

台鐵太魯閣號意外事故查出外籍非法移工「阿好」，移工非法拘留在台問題再度備受關注，基隆市警察局第一分局近日執行「外事臨檢勤務」，由第三組長許耀彬及南榮所警員數名警員共同編組執行，在外籍移工易聚集場所實施臨檢，如車站、外籍商店等處，於20日傍晚6點查獲1名在台躲藏12年的印尼籍逃逸失聯移工。

警方表示，該名印尼籍女子自稱在台中從事非法看護，這次搭火車到基隆找朋友，因神情不安遭盯上，員警進行盤查時，她交不出相關證件，無法證明身分，辯稱自己來台僅半年，而相關資料在雇主手上等與，但員警告知，若不願配合將送移民署專勤隊協助處理，女子才願意承認自己非法拘留。

女子用著一口流利中文向員警表示，她平時都躲在家不敢出門，沒想到一躲就是12年，每次外出都深怕遭警方查獲，但在台期間也非常想家，這次終於卸下心中大石頭，可以回印尼老家；第一分局16日傍晚也查獲1名逾期8年多的印尼籍逃逸失聯移工，逃逸期間從事非法看護工作，偵詢後，解送移民署專勤隊收容遣返。

非法逃逸勞工問題層出不窮，資深員警也直呼，現在全台非法逃逸勞工甚至比通緝犯還多，並再度宣導，民眾在聘僱前須再三留意並查證對方身分，應透過正規仲介公司尋找人力，以免誤用失聯移工非法工作，且來路不明的外來人口不具專業照護知識，也未經過照顧服務訓練，若是誤用非法看護可能使病人增加照護風險，發生意外時求助無門，千萬不可大意。

(中時 )