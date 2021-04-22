財政部國稅局指出，我國檢舉逃漏稅必須檢附三大項目，包括檢舉人姓名住址，還有被檢舉人姓名及地址，例如公司商號、負責人姓名及營業地址，以及違章漏稅事實（含稅目、金額、地點等）及可供偵查具體事證。

官員指出，近年來發現有檢舉逃漏稅者未檢附自己真實姓名、地址與具體事證，國稅局逕行簽結、不予處理。

國稅局強調，民眾可能擔心採具名檢舉逃漏稅，身分可能會曝光，但國稅局對檢舉人的身分保密措施相當「到位」，有關檢舉人姓名及地址等個人資料，皆有專責人員負責登錄、密封，再分案派給查緝人員進行調查，確保檢舉人身分資料不外洩，若檢舉成功，國稅局將會把罰鍰20％做為獎金核發給具名檢舉人。

至於採匿名方式檢舉逃漏稅者，只要有提供具體事證，依照「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」，國稅局仍會進行調查處理，但不會核發獎金。

但國稅局官網的民意交流討論區，仍可看到民眾的各項疑問，例如舉證困難或是對具名檢舉的疑慮，一位名為「檢舉到氣壞身子的人」網友指出：「我有具名檢舉公司逃漏稅過，但國稅局卻來函要求舉證，但我已離職、哪裡拿的到什麼出貨單或合約之類的。更氣的是具名檢舉虛報薪資，國稅局回函解釋：係屬旨揭公司誤填身分證統一編號，已向本局申請更正、核准註銷在案，氣死人。」

(工商 )