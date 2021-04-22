為滿足花卉市場品種更新求變的需求，農委會高雄區農業改良場積極研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率，達到產業量化生產目標，提升新興觀賞植物的競爭力，可望為園藝界廣泛採用栽培，為觀葉植物增添生力軍。

高雄農改場指出，觀葉植物是以植物葉片為觀賞主體的植物種類，目前常見的有蕨類、文竹類、黃金葛、黛粉葉類、蔓綠絨類等，其耐陰特性極適合做為室內觀賞植物。

觀葉火鶴，高雄農改場指出，是近期台灣新興的觀葉用植物種類之一，是屬天南星科多年生草本植物，不僅耐陰性強、觀賞期長，並具有不同的葉片樣態，由於新葉開展及發育各階段，色彩轉化豐富，常有紅、古銅、淺綠、深綠等多樣的顏色變化，市場接受度高，使得觀葉火鶴在市場上成為極具發展潛力的花卉產品。

高雄農改場長戴順發指出，觀葉火鶴盆花能為國內重要的觀賞植物產業注入新的風潮及商機。傳統上觀葉火鶴是以去除頂芽後，誘導側芽株增殖的方式來繁殖，不僅繁殖率低，再加上植株的生長緩慢，以致每株的售價偏高，無法普及流通，因而限制了這項產業的發展。

但是，戴順發指出，經過高雄農改場積極研發觀葉火鶴種苗組織培養繁殖技術，採用側芽上的生長點進行量化繁殖，有別於一般採用葉片癒合組織再生的方式，可大幅提高種苗生產效率及減少變異率，達到產業有效應用的目的。預估授權期間約可創造300萬元的種苗產值，若栽培至成株販售則其經濟效益更將躍升千萬元。

高雄農改場副研究員黃柄龍表示，「觀葉火鶴種苗組織培養繁殖技術」已發展至可量產階段，種苗增殖率高且不需要繁雜的馴化過程，種苗即可出瓶種植，成活率高達90％以上，符合業界需求極具市場潛力，目前已以非專屬授權方式技術移轉予業界利用。

(工商 )