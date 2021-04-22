大陸銀保監會消費者權益保護局發布2021年第二期風險提示，提醒金融消費者要理性看待明星代言，提出「三看一防止」以防範金融陷阱。一是看機構是否取得相應資質，二看產品是否符合自身需求和風險承受能力，三看收益是否合理，四要防止過度借貸。

陸媒引述銀保監表示，金融產品訊息不對稱性高且專業性強，若代言人自身沒有辨別代言產品資質，又不了解產品風險，可能產生宣傳誤導的風險。

目前明星為各類互聯網平台或金融產品代言種類繁多，常見模式大致有五類，一是為P2P平台代言，近年已有明星代言的平台爆雷，導致參與者資金受損。

二是代言涉嫌非法集資的產品，三是為互聯網金融平台代言，消費者不應因明星代言而忽略風險告知事項。四是為金融產品、平台月台，利用名人光環對公眾造成消費誤導。五是為銀行保險機構某類產品或整體品牌代言，如明星擔任銀行信用卡推廣及宣傳大使等。

(工商 )