櫃買中心22日表示，西北臺慶科技公司（3357）將於4月27日上櫃掛牌，當日舉辦上櫃掛牌典禮及新股上櫃敲鑼儀式，邀請西北臺慶科技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。

根據櫃買中心資料顯示，西北臺慶科技公司主要從事被動元件電感之研發、製造及銷售，109年度合併營業收入為44億7,800萬元，稅後淨利為7億3,467萬元，每股盈餘為8.07元。

(工商 )