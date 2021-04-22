臺慶科將於4／27新上櫃掛牌 16:022021/04/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，西北臺慶科技公司（3357）將於4月27日上櫃掛牌，當日舉辦上櫃掛牌典禮及新股上櫃敲鑼儀式，邀請西北臺慶科技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。 根據櫃買中心資料顯示，西北臺慶科技公司主要從事被動元件電感之研發、製造及銷售，109年度合併營業收入為44億7,800萬元，稅後淨利為7億3,467萬元，每股盈餘為8.07元。 總獎金217萬 雲林金掌獎徵件 商辦開紅盤 威剛26億內湖掃貨 (工商 ) #臺慶科 #西北臺慶科技 #櫃買中心 #上櫃 #掛牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東黑鮪魚季將登場 第一波高潮海洋音樂5月登場 11:002021/04/22 旅遊 北上廣深難待 打工族轉戰鄰近城市 04:102021/04/22 話題觀察 這檔公股銀配息開獎後 網全嚇傻：好險沒買 09:162021/04/22 財經 昔為饒慶鈴維修舊愛精品包 業者恐被迫遷移 17:182021/04/21 寶島 華為智慧車駕到 售價瞄準Model 3 04:102021/04/22 話題觀察 張忠謀：中國半導體落後台積電 三星是勁敵 04:102021/04/22 焦點要聞 8周內須2針 大陸已施打2億劑疫苗 04:102021/04/22 產業財經 永豐餘 撤回永道射頻赴陸上市申請 04:102021/04/22 財經要聞 業者控被停租 房東台鐵稱不安全 04:102021/04/22 地方新聞 資金強強滾 九千金有影 04:102021/04/21 財經要聞 台中改變進行式 盧秀燕施政總報告細數五大幸福蛻變 12:072021/04/22 政治 財經熱門新聞 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 中鴻全面調漲5月份盤價 平均漲幅8.8％ - 財經 - 工商 mini LED供應鏈 最受惠 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家爆沒泡沫最大理由 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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