中國的大專院校畢業生今年將達到909萬人，就業壓力空前；與此同時，中國的製造業近年也面臨招工難的狀況，疫情並加劇了勞動力從製造業轉移至時間更靈活的外送、快遞等行業。

第一財經21日報導，根據中智諮詢的「一線藍領用工荒情況調研報告」，參與調研的企業中，近7成正遭遇用工荒問題，13%長期存在用工短缺難題。此外，有用工荒的企業中，近6成表現在技能藍領或普通操作工短缺，24%的企業則是所有類型的藍領工人都存在用工荒情況。

另一方面，央視財經日前報導則引用某平台公布的資料指出，去年疫情期間兩個月內新增騎手58萬人，其中40%來自製造業工人；疫情加劇了勞動力產業間的移動。

儘管自動化生產已逐漸在製造業推動，但用工荒仍然存在。伴隨「招工難」現象的，是製造業工人的工資水漲船高、招工條件不斷放寬等。

第一財經引述浙江衢州恒業汽車部件有限公司董事長夏田生說，本月工資最高的工人到手有人民幣1.4萬元（約新台幣6萬元），最低的也超過6000元。

這份調研報告顯示，2020年，超過7成企業對藍領人員調薪。其中，超過4成企業的調薪幅度在5%以下，超過2成企業的調薪幅度在6%至8%。藍領職務月薪人民幣過萬元並不罕見。

蘇州猛獅智慧車輛科技有限公司總經理曾憲勝說，企業近年來在招工的學歷和年齡要求上都在放寬。以前工廠對超過45歲者就不招了，現在放寬到快50歲；以往對於辦公室或銷售人員要求22歲以上大學畢業，現在沒畢業20歲就可以。

根據這份報告，9成的企業認為，造成藍領用工荒的原因是年輕人從事一線藍領工作的意願低。

受訪的業者認為，社會對於靠技術吃飯的操作者普遍不夠尊重；此外，年輕人更喜歡自由的工作，但工廠工時長且實行軍事化管理。

曾憲勝說：「有本事的年輕人不想來，沒有本事實在沒辦法才可能來。」他認為即使製造業工廠給出的薪資比網路公司的一些職位還要有競爭力，但他們還是會優先選擇後者。

不過，不少網友留言，製造業整體而言工資還是太低，更重要的是沒有明確的發展前途。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1100422

(中央社)